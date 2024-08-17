بغداد.. عراك مسلح بين اب وابنه ينتهي بمقتل الأخير

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل شخص على يد والده نتيجة مشاجرة، شرقي بغداد.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين اب وابنه تطورت الى السب والشتم بعدها الى استخدام السلاح الخفيف من قبل الاب والذي قام بإطلاق النار على ابنه ما أسفر عن مقتله".



وأشار إلى أن "الحادث وقع ضمن منطقة حي اور شرقي العاصمة".