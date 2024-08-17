أعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن مقتل ثلاثة أشخاص بـ"مشاجرة" في الكوفة بمحافظة النجف.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، إن "قوات الشرطة في محافظة النجف الأشرف تتخذ الاجراءات القانونية بعد وقوع مشاجرة نتيجة خلافات شخصية سابقة أدت الى مقتل ثلاثة أشخاص ضمن قضاء الكوفة".

وأضاف البيان أن "قوات الشرطة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن الجاني لتقديمه للعدالة".