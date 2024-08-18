عمليات بغداد تطيح بإرهابي هارب جنوبي العاصمة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا في فرقة المشاة السابعة عشر وبجهد استخباري مميز بالتنسيق مع قسم اس وامن قيادتنا، تمكنت قوة من الفرقة وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات وأمن مكتب المحمودية، من نصب كمين محكم نتج عنه اعتقال إرهابي داعشي ضمن منطقة حولي المحمودية جنوب بغداد والمتهم مطلوب وفق المادة ١/٤ إرهاب".وأضافت القيادة، أن "المتهم تم تسليمه الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون العراقي".