كشف تفاصيل جريمة قتل أب لبنته ودفنها داخل داره في الأنبار (صور)

السومرية نيوز – أمن



كشفت شرطة محافظة الأنبار، اليوم الاحد، تفاصيل جريمة قيام أب بقتل بنته ودفنها في داره في منطقة الزنكورة شمال غربي الرمادي.



وقالت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "شرطة الأنبار تمكنت من كشف تفاصيل جريمة قـتل لمواطنة من قبل والدها ودفنها داخل الدار، بعد تسجيل بلاغ عن فقدان مواطنة في منطقة زنگورة من قبل ذويها".



وأضافت الشرطة، أن "والدة المواطنة طلبت الشكوى ضد والدها والمتهم الثاني أبن ابنتها، وأثناء تفتيش دار المتهم تم العثور على جثـة المجني عليها مقتـولة ومدفونة في غرفة صغيرة عبارة عن مخزن خارج دار المتهم".