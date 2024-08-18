بغداد.. الكشف عن حقيقة اندلاع حريق داخل بناية البنك المركزي الجديدة

كشف مصدر أمني، اليوم الاحد، حقيقة اندلاع حريق داخل بناية البنك المركزي الجديدة في شارع ابي نؤاس وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "لا يوجد حادث حريق في بناية البنك المركزي الجديدة ضمن ابي نؤاس".



وبين، أن "ما حصل هو احتراق عجلة نتيجة خلل فني حصل بداخلها".