أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء الأحد، عن تدمير مضافات وكهوف لـ"داعش" في مناطق عدة من العراق​.

وقالت الخلية في بيان، إنه "استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ ابطال جهاز مكافحة الإرهاب حملة تفتيش واسعة شملت محافظتي (صلاح الدين وديالى) فضلا عن قضاء الطارمية اسفرت عن تفجير وتدمير عدة مضافات وكهوف لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان "كما تمكن الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على احد الارهابيين قضاء (ابو غريب) غربي العاصمة بغداد".