احتيال عقاري بمليار دينار في بغداد‎.. شاهد الفيديو

بسندات مزورة.. بائع عقارات يحتال على مواطنين في بغداد ويسرق منهم اكثر من مليار دينار.



يواجه زهير "الرجل الضرير" مصيرا مجهولا، بعد الاحتيال عليه من قبل بائع عقارات داخل بغداد، قام ببيعه ارضا تبين بانها قد بيعت لاكثر من شخص بالطريقة ذاتها.



مواطنون يطالبون بوقفة جادة من قبل الجهات المعنية.. شاهد الفيديو أعلاه من السومرية.