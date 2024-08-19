اعتقال تسعة متهمين وتحرير مختطف في بغداد

أعلنت الشرطة الاتحادية، عن اعتقال تسعة متهمين وتحرير مختطف في العاصمة .

وقالت الشرطة في بيان، إنه "ضمن اطار العمليات الاستباقية وبكمين محكم وعملية امنية مميزة وفقاً لمعلومة دقيقة، تمكنت قوة من اللواء العشرون الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، من القاء القبض على متهم بجريمة خطف في منطقة (الثعالبة) وتحرير المخطوف، وتمت العملية وفقا لمعلومة بوجود حادث خطف".

وأضاف البيان أن "قطعات الفرقة الخامسة تمكنت من القاء القبض على 8 متهمين اطراف مشاجرة في مناطق (الدسيم، مدينة الصدر)".

ولفت بيان الشرطة الاتحادية الى أن "قوة من اللواء العشرون نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (حسينية المعامل) اسفرت عن العثور على (بندقية كلاشنكوف، مسدس، 2 مخزن عتاد)"، مشيرا الى "احالة المتهمين الى الجهات المختصة والتعامل مع المضبوطات اصولياً".