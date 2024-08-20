رفض أهلها تزويجها لمصري.. احباط انتحار امرأة تناهز الأربعين من أعلى جسر السنك

السومرية نيوز-امن



افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإحباط محاولة انتحار امرأة من اعلى جسر السنك وسط بغداد، يقارب عمرها الأربعين عاما، لرفض أهلها تزويجها.





وأضاف ان دوافعها للانتحار تعود لرفض أهلها زواجها من رجل مصري الجنسية تقدم لها.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان القوات الأمنية انقذت امرأة تولد 1986 اثناء محاولتها رمي نفسها من اعلى جسر السنك وسط بدافع الانتحار.وأضاف ان دوافعها للانتحار تعود لرفض أهلها زواجها من رجل مصري الجنسية تقدم لها.