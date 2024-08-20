مواطنو الأنبار في وجه تجار الممنوعات!

تمكنت تشكيلات وزارة الداخلية في محافظة من اعتقال عدد من المشبه بهم بتجارة وتعاطي المخدرات من خلال مداهمة مقاهٍ وكوفيهات في وقت ابدى مواطنون استعدادَهم لمساندة الاجهزة الامنية للحد من انتشار هذه الظاهرة..فما هي الخطط المطروحة التي كشفها المواطنون للسومرية لمواجهة هذه الآفات!