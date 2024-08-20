تقرير أمني امريكي عن وضع داعش وحقيقة الانسحاب من العراق

يقول تقرير مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الامريكية والذي صدر قبل أيام، ويرصد نشاطات الربع الأول من العام الحالي، ان أعداد أفراد تنظيم داعش تتضاءل، ولكنه كان في طريقه إلى تحقيق أكثر من ضعف العدد الإجمالي لهجمات عام 2023، حيث استمر تنظيم داعش في شن هجمات بالأسلحة الصغيرة والعبوات الناسفة وكمائن تستهدف القوات الأمنية والمدنيين".وأشار التقرير الى ان "الميليشيات حافظت على توقف مؤقت للهجمات ضد القوات والمنشآت الأمريكية وقوات التحالف"، مبينا ان "ممثلي الولايات المتحدة والعراق لايزالوا يناقشون كيفية ومتى ستنتقل القوات الأمريكية في العراق إلى اتفاقية الأمن الثنائي".وبين ان "رئيس الوزراء السوداني يواجه ضغوطاً داخلية من بعض العناصر لضمان أن الترتيب الجديد يجب ان يشمل إخراج القوات الأمريكية من العراق".