قتيل بنزاع عشائري في النجف.. وشرطة المحافظة تعلق

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمقتل شخص بنزاع عشائري في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا بالاسلحة الخفيفة حدث، مساء اليوم، في منطقة الزركة شمال النجف".

وأضاف المصدر أن "النزاع تسبب بمقتل شخص"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، قالت قيادة شرطة في بيان، إنها "فرضت سيطرتها على مكان المشاجرة التي حصلت في منطقة الزركة شمالي قضاء الكوفة".

وأكد قائد شرطة محافظة اللواء علاء جابر هاشم بحسب البيان "إلقاء القبض على خمسة متهمين في هذه المشاجرة التي وقعت بين طرفين من ما أدى إلى مقتل شخص"، مشيرا الى أن "الأجهزة الأمنية لن نتهاون مع المتهمين في هذا الحادث وتقديمهم للعدالة".