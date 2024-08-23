حاولوا اثارة الرعب بين الزائرين بحزام ناسف.. ماذا حصل في كربلاء؟

السومرية نيوز – امني

اعلن الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين العميد مقداد ميري، اليوم الجمعة، عن القبض على 5 متهمين حاولوا اثارة الرعب بين الزائرين عبر بث إشاعة وجود حزام ناسف.

وقال ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وحدات حفظ القانون شرطة اتحادية ومن خلال متابعتها الدقيقة للقاطع المكلفة بتأمين حمايته داخل مدينة المقدسة، تمكنت من القاء القبض خمس اشخاص يحاولون اثارة اشاعة مفزعة للزائرين قرب مجسّر طويريج مدخل شارع الجمهورية بمدينة المقدسة".

وأضاف ان "هؤلاء حاولوا بث اشاعة بين صفوف الزائرين حول وجود ( حزام ناسف)"، لافتا الى انه "تم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم الى جهة الاختصاص".