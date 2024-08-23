توجيه دعوة عاجلة لأصحاب عجلات النقل الخاص

ودعت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "اصحاب عجلات النقل الخاص بكافة انواعها الى التوجه لمدينة المقدسة وذلك للإسهام مع القطعات الامنية والدوائر الخدمية لتقديم المساعدة والتسهيلات لعملية التفويج العكسي ونقل الزائرين ممن اكملوا مراسم الزيارة من (كربلاء الى العاصمة)".وأشارت الى ان "التوجيه جاء نتيجة الزخم الحاصل للحشود المليونية المعزية بذكرى اربعينية الامام الحسين "عليه السلام".