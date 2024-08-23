ما حقيقة فرض حظر تجوال في بغداد؟

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مزاعم فرض حظر للتجوال في العاصمة .



وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (فرض حظر للتجوال يشمل العجلات والأشخاص في العاصمة بغداد) وهذه المعلومات غير صحيحة ولا تحمل أي مصداقية".



وأضاف البيان، "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الانباء الكاذبة ، فإننا نؤكد أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية ستلاحق مروجي هذه الشائعات المغرضة، وستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".