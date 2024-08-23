القبض على المتهم الرئيسي في حادث مشاجرة الزركة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات وجهد استخباري مكثف، تمكنت قوة ضمن قيادة شرطة محافظة الأشرف من القاء القبض على المتهم الرئيسي في حادث مقتل احد الأشخاص بمنطقة الزركة شمالي المحافظة ".وأضافت: "حيث تم التوصل إليه من خلال عملية أمنية اتسمت بعمل شرطوي مكثف ضمن قاطع المسؤولية، إذ اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة لإكمال أوراقه التحقيقية".