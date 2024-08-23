القبض على زوجة الضابط الذي قتل على يد "عشيقها"

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم اعتقال المدعوة (أ.خ) زوجة عقيد الجيش التي تم قتله من قبل عشيق الملقى القبض عليها اعلاه ضمن قاطع الشعب وتسليمها الى مركز شرطة الرستمية".وفي وقت سابق ذكر بيان للقيادة شرطة بغداد، أنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث إطلاق نار على ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي داخل داره ، على الفور تم التوجه من قبل مفارز قيادة شرطة الرصافة المتمثلة بـ(قسم شرطة الزعفرانية) إلى مكان الحادث ليتم تشكيل فريق عمل مختص حيث تم جمع المعلومات والتعمق بالتحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة وتبين وجود علاقة غير اخلاقية (خيانة زوجية) بين المتهم وزوجة المجنى عليه وقيام الجاني بأطلاق النار على زوجها داخل داره أثناء عودته ولاذ بالفرار".وأضاف البيان، "ليتم إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد نصب كمين محكم له ضمن منطقة سوق شلال"، مشيراً إلى "ايداعه التوقيف وفق احكام المادة (٤٠٥) ق ع لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".