وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً اقدم على قتل زوجته وعشيقها عندما عاد إلى المنزل وضبطهما متلبسين بممارسة الرذيلة داخل غرفته، وذلك في منطقة التاجي".وبين، أن "القوات الأمنية تجري عملية بحث موسعة على القاتل".وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "مسلحا اقتحم احد الدور ضمن مجمع موسى الكاظم في قضاء التاجي ببغداد، وفتح نيران سلاحه باتجاه رجل تولد 2000 وفتاة تولد 2002، ما اسفر عن مقتلهما في الحال فيما لاذ الشخص بالفرار".وأضاف انه "بحسب المعلومات الواردة فان الحادثة تتعلق بعملية يشتبه بأنها غسل عار".