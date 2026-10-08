خلاف على الإرث ينتهي بجريمة قتل في بغداد

وذكرت القيادة في بيان أن مفارز قسم شرطة الحرية باشرت إجراءات التحري والتحقيق عقب ورود المعلومات بشأن الحادث، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه.وأضافت أن القوة ضبطت بحوزة المتهم بندقية كلاشنكوف مع مخزن و25 إطلاقة، يُشتبه باستخدامها في تنفيذ الحادث.وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية وفق الأصول.