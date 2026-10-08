الإطاحة بمتهم آسيوي وضبط 12 كغم من "الأفيون" في واسط

وذكرت المديرية أن مفارزها تمكنت من اختراق شبكة تهريب في إحدى دول الجوار، ومتابعة تحركات أحد عناصرها ومسار الشحنة حتى دخولها الأراضي العراقية.وأضافت أن المفارز نصبت كميناً محكماً أسفر عن إلقاء القبض على المتهم وضبط 12 كغم من مادة الأفيون المخدرة بحوزته، قبل وصول الشحنة إلى وجهتها.وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأصول.