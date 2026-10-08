شرطة بغداد الرصافة تلقي القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "المفرزة المدنية التابعة الى قيادة شرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (ح . ع) متهم بجريمة النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك بعد استحصال مبالغ مالية منهم بطرق احتيالية".واضافت ان "عملية القبض جاءت بعد متابعة ميدانية وجمع المعلومات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه"، مشيرة الى انه "تم ايداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".