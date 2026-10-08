خلف ستار السحر والشعوذة.. الأمن الوطني يطيح بـ63 متهماً بالنصب والاحتيال

وقال الجهاز في بيان، إن الحملة جاءت في إطار جهوده للحد من الممارسات التي تستغل المواطنين وتهدد استقرار الأسر، مبيناً أن الفريق التكتيكي باشر، بناءً على المعلومات المتحصلة والمتابعة الميدانية، بتنفيذ عمليات القبض على المتهمين.وأضاف أن العمليات أسفرت عن ضبط مبرزات جرمية بحوزة المتهمين، فيما أظهرت التحقيقات، بحسب البيان، اعترافهم بممارسة أعمال النصب والاحتيال والابتزاز واستغلال المواطنين.وأشار الجهاز إلى استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القضائية.