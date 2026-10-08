العمال الكردستاني يعلن إخلاء 4 أنفاق والانسحاب من جبل متينا في إقليم كردستان

واستعرضت قيادة الحزب في بيانها محطات المبادرة السلمية، مشيرةً إلى أن زعيم الحزب رد في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2024 على تصريحات دولت بهجلي بتأكيده امتلاك القدرة على "نقل حالة الصراع إلى أرضية سياسية وقانونية"، وهو ما شكّل نقطة الانطلاق لمسار السلام الراهن.وأضاف البيان أنه بناءً على نداء ، جرى تعليق كافة العمليات في 27 شباط/فبراير 2025، ليعلن الحزب لاحقاً في أيار/مايو من العام ذاته إنهاء الكفاح المسلح ضد . وتبع ذلك في تموز/يوليو قيام قيادة "منظومة المجتمع الكردستاني" (KCK) و30 من كوادرها بإحراق أسلحتهم، وانسحاب المقاتلين من الحدود التركية للانخراط في النضال السياسي.وأكد الحزب أن العامين الماضيين شهدا توقفاً تاماً للمواجهات المسلحة داخل تركيا، ولم تُرق خلالهما دماء أي شاب كردي أو تركي، مما يُبرز القيمة التاريخية لهذا المسار.وفي تقييمه لردود الفعل الحكومية، أوضح البيان أنه رغم تشكيل لجنة برلمانية لمعالجة القضية الكردية وتقديمها تقريراً رسمياً، إلا أن الإرادة السياسية الحاكمة لم تقدم على أي خطوة عملية ملموسة للحل، مضيفاً أن "قانون الإطار" لم يصدر وفق تطلعات أوجلان وعمد إلى تهميش قيادة الحركة، تزامناً مع استمرار فرض العزلة المشددة على أوجلان في معتقله.وشدد حزب على أنه -وتفادياً لمنح الحزب الحاكم في تركيا أي ذرائع - سحب قبل أيام قليلة كافة القوات التي قد تشكل خطراً بحدوث احتكاك أو مواجهات في الداخل التركي، كما قام بتدمير أربعة أنفاق قتالية وتحصينات تابعة له في جبل "متينا" غربي منطقة ، مؤكداً أن لم تعد قادرة اليوم على التذرع بوجود أي تهديد أمني أو عسكري.واختتم الحزب بيانه بتحذير السلطات التركية، مشدداً على أنه "إذا كانت تركيا جادة في حل قضية تمتد لمئة عام، فعليها اتخاذ خطوات شجاعة دون إبطاء أو تسويف"، محذراً من أن "سعي الحزب الحاكم لإطالة أمد العملية ومحاولة استغلالها لإضعاف حركة حرية كوردستان، سيكون بمثابة أكبر خطأ تاريخي ترتكبه تركيا".