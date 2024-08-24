بعد اختطاف "رائد".. مجهولون يمطرون منزل "عميد" بالرصاص في ذي قار

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين، أقدموا اليوم، على استهداف منزل ضابط برتبة عميد بوابل من الرصاص بمنطقة الصالحية في ذي قار".وبين، أن "العميد يعمل في شرطة محافظة ميسان".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باختطاف ضاب برتبة "رائد" في مديرية المرور بمحافظة .وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين أقدموا على اختطاف ضابط برتبة رائد في دائرة المرور خلال الاستراحة بعد ارغامه على الترجل من مركبته من قبل واقتياده إلى جهة مجهولة".وأشار إلى، أن "الحادثة وقعت في قضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار".بعد ذلك، فرضت القوات الأمنية، طوقاً حول قضاء سيد دخيل في محافظة ذي قار؛ للبحث عن الضابط المختطف.