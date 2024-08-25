إبعاد 61 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية أبعدت من خلال التدقيق والتحري والتفتيش 61 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون إقامة الأجانب في العراق بمحافظة البصرة".وأكدت المديرية على استمرارها بـ"ملاحقة كل من يخالف قانون الإقامة في جميع أرجاء البلاد من أجل خلق فرص عمل لشبابنا الأعزاء" .