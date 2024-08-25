في ميسان.. اعتقال متهم بجرائم عدة بينها الاختطاف

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد، عن اعتقال متهم بجرائم عدة بينها اختطاف امرأة.​

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، إن "قيادة شرطة محافظة ومن خلال العمل الشرطوي الفني والبحث والتحري تلقي القبض على متهم اقدم على مجموعة من الجرائم من بينها اختطاف امرأة تبلغ من العمر نحو 73 عاماً والاعتداء عليها بالضرب المبرح وسرقة هاتفها النقال ومبلغ من المال".

وأضاف "كما اعترف خلال التحقيق معه بخطف طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وحاول اغتصابها وخطف امرأة من احدى الدول الأجنبية دخلت في زيارة الى العراق".

ولفت ميري الى أن "عملية القاء القبض على هذا المتهم جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية وتقديم شكوى حول وجود حالة خطف لهذه المرأة الكبيرة بالسن".

وتابع "من خلال تدقيق قاعدة البيانات تبين أن هذا المتهم مطلوب وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات عن جريمة خطف ولديه عدة سرقات، إذ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".