تحقيقات وشهود تعيد حق طفل مات غرقا في ميسان

وقالت القيادة في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "بعد استخبار المفارز الامنية ضمن قاطع حطين بوجود حادث غرق لاحد الأطفال سارعت مفرزة من الشرطة النهرية لانتشال الجثة وفتح تحقيق في الحادث، وتم تشكيل فريق عمل مختص بالبحث والتحري وجمع المعلومات من المصادر الموثوقة، بالإضافة إلى شهادة الشهود في مكان الحادث".وأشارت الى انه "تبين فيما بعد ان هناك جريمة قتل وليس حادث قضاء وقدر"، مبينة انه "تم تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادة الشهود وإحالة الأوراق إلى القاضي المختص الذي اصدر مذكرة قبض وفق المادة (405)، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبعد التحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة، وأحيل إلى القضاء لينال جزاءه العادل".