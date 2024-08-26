بينهم متهمون بالسحر وجرائم جنائية.. اعتقال 13 متهما في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز قيادة عمليات المشتركة القت القبض على (١٣) متهماً بينهم متهمان ضبط بحوزة أحدهم (٢٨) فيزا كارت غير مرخصة وآخر بأعمال السحر والشعوذة".وأضافت القيادة، أن "المتهمين الآخرين اعتقلوا بتهم القيام بجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة) كما ضبطت (٦) مسدسات و (٥) بنادق غير مرخصة وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية مع كمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها".وبينت القيادة، أن "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة الوقتية في جانبي الكرخ والرصافة".