تنسيق استخباري بين بغداد وأربيل يفضي لتدمير وكرين للإرهابيين في كركوك

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال العمل الأمني المشترك وتوحيد المعلومات والجهد الاستخباري بين مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية أسايش عمليات سليمانية، نفذت قوة من الفوج الأول اللواء 63 قوات خاصة بالإشتراك مع كتيبة استطلاع الفرقة الثامنة وقوة من اسايش عملية نوعية ضمن قاطع مسؤولية عمليات في جبال بور أطراف ناحية ليلان".وأضافت الخلية، أن "العملية أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين وعبوتين ناسفتين، كما عثرت على كمية من الأسلحة والأعتدة المتنوعة، فضلا عن مواد لوجستية"، مشيرة الى "التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".