إصابة عامل "تركي" باعتداء في ميسان

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة عامل تركي الجنسية باعتداء في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "تعرض عامل تركي الجنسية يعمل في مستشفى الحكيم بمحافظة لاعتداء بالسكين من قبل مجهولين".

وأضاف المصدر أن "الاعتداء أدى الى إصابة العامل بجروح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.