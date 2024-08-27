صاحبها بين الحياة والموت.. تسليب دراجة نارية في الكرادة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على تسليب شخص دراجته النارية في منطقة الكرادة خارج وسط بغداد".وأضاف المصدر، أنه "اثناء مقاومته لهم، قاموا بإطلاق النار عليه، ما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة فيما لاذ المسلحون مع الدراجة بالفرار".