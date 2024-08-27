نجاة محام من محاولة اغتيال في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على محام اثناء توجهه الى عمله في قضاء الزبير جنوبي البصرة"، مبينا ان "المحامي نجا من الحادث".وأضاف المصدر، أن "المعلومات والتحقيقات الاولية الواردة تشير الى ان الحادث جاء بسبب مرافعة المحامي في إحدى القضايا الموكلة اليه".