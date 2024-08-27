الداخلية تشكل مجلسا تحقيقيا بشأن قيام ضابط بحرق نفسه

أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بتشكيل مجلس تحقيقي بعد قيام ضابط بحرق نفسه.

وذكر مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية شكل مجلسا تحقيقيا لمعرفة ملابسات قيام ضابط في قيادة قوات الحدود بحرق نفسه".



وأضاف المصدر، أن "الوزير، يتابع مجريات سير التحقيق في هذا الحادث".