وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، ورد لـ السومرية نيوز، انه "شارك في الحوار وفد عراقي رسمي رفيع برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، فيما ترأس الجانب الذي يمثل حلف شمال الأطلسي مساعد الأمين العام لشؤون العمليات والمنسق الخاص لشؤون مكافحة الإرهاب توم غوفاس، وممثل الأمين العام لشؤون الجوار الجنوبي خافيير كولومينا".وتناول الحوار الذي جاء بدعوة من حلف شمال الأطلسي، "سبل تعزيز الشراكة بين العراق والحلف، بما في ذلك استكمال بناء قدرات قوات الأمن العراقية وموضوعات أخرى تتعلق بأمن الحدود ومكافحة المخدرات والإرهاب وملف مخيم الهول السوري".وجدد الأعرجي، خلال الحوار، "تأكيد الحكومة العراقية على أن مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق هي مهمة استشارية وليست قتالية، مؤكدا أن الشراكة الطويلة الأمد مع الناتو هي لتحقيق مصالح العراق ومحاربة الإرهاب وتطوير وتأهيل قدرات القوات العراقية، مشددا على أهمية استمرار الحوار والشراكة مع حلف الناتو، تحقيقا لمصالح العراق وأمنه واستقراره".وأشار، إلى "موقف العراق الرافض لما يجري من قتل وتجويع في قطاع غزة، وأن لا أمن ولا أمان إلا بوجود دولة فلسطينية مستقلة، مشددا على أهمية انتهاج مبدأ الحوار والقنوات الدبلوماسية طريقا لحل الأزمات والصراعات الدولية".من جانبهم، أشاد ممثلو حلف الناتو "بدور العراق المحوري وأهميته في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، معربين عن استعداد الحلف لزيادة التعاون وتعزيز حزمة بناء القدرات الدفاعية المتفق عليها بين الجانبين".كما وجه الأعرجي، دعوة رسمية لممثلي حلف شمال الأطلسي، لعقد الدورة الثانية للحوار عالي المستوى للشراكة في العاصمة العام المقبل، وفق البيان.