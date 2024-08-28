العثور على جثة "سائق اليوغن المختطف" على طريق بغداد-كركوك

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة سائق الـ GMC والذي تعرض للاختطاف مساء يوم امس على طريق كركوك"، مبينا انه "تم العثور على الجثة على الطريق الرابط بين الخالص والعظيم".ويوم امس أفادت مصادر امنية باختطاف سائق يوغن من أهالي كفري، على طريق بغداد-كركوك، فيما تم ترك عجلته على جانب الطريق بين الخالص والعظيم.