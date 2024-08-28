حادث ثان خلال أيام.. مقتل عائلة بالكامل وحرق جثثهم في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في الحي العصري بقضاء بيجي شمال غربي صلاح الدين، وقاموا بقتل الأب والام والبنت، ومن ثم حرق جثثهم ولاذوا بالفرار".وأضاف المصدر، أن "فريق الأدلة الجنائية وصل الى مكان الحادث للتحقيق فيه وكشف ملابساته، فيما نفذت قوات أمنية أخرى حملات بحث عن الجناة".وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، الأربعاء (21 اب 2024) بأن مسلحين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا منزلا وقتلوا جميع افراد العائلة وحرقوا جثثهم في قضاء سامراء.