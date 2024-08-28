شاب يقتل والده في البصرة

ويقول المصدر للسومرية نيوز، ان شابا (تولد 2005) أقدم على قتل والده في الساعة الثالثة من فجر اليوم الأربعاء، في قضاء الهارثة شمالي البصرة، مشيرا الى ان قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى المستشفى وفتح تحقيق في الجريمة.ولا تتوقف الاجهزة الأمنية عن نشر أخبار تؤكد مقتل زوجة على يد زوجها أو العكس، أو امرأة على يد شقيقها، وابنة على يد أبيها، وارتكاب جرائم مروعة أخرى. وقد ارتفع عدد هذه الجرائم في الأعوام القليلة الماضية.ويتصاعد العنف المنزلي في العراق، على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر أسبوعياً، حتى باتت مثار قلق حقيقي في المجتمع العراقي. وبينما يؤكّد مختصّون أنّ دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم، فإنهم حمّلوا الحكومة والجهات المختصّة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك الأزمات.