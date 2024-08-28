النجف.. انقاذ حياة امرأة من الموت المحقق في نهر الكوفة

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قسم الشرطة النهرية تمكنت من انقاذ حياة امرأة من الموت المحقق في نهر الكوفة من خلال تجوال دوريات النجدة النهرية في نهر الكوفة من أجل منع السباحة في الأماكن الخطرة حيث تم رصد امرأة حاولت الانتحار ".وأشارت الى ان "مدير الشرطة النهرية وجه مفارز الشرطة النهرية بأمرة عقيد وبسرعة قياسية إلى مكان الحادث وإنقاذ حياتها".وبينت القيادة ان "مفارز الشرطة النهرية والرصد الموجود على ضفاف نهر الفرات مستمرون بمراقبة النهر على مدار 24 ساعة من اجل الحفاظ على حياة المواطنين من الغرق سواء كانت حالات انتحار او حالات السباحة في النهر".