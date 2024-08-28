مسلحون يقتلون جنديا جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمقتل جندي بهجوم مسلح جنوب شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين اثنين فتحا النيران باتجاه شخص يعمل جنديا في الجيش العراقي بالاستراحة ضمن حي التأمين في منطقة جسر ديالى".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتله في الحال"، مشيرا الى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من القبض على الجناة".