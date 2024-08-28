اعتقال "مطلوب" هرب من مركز للشرطة في بغداد

أفاد مصدر أمني، باعتقال "مطلوب" هرب من مركز للشرطة في العاصمة .



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "متهما مطلوبا بتهمة تزوير صكوك هرب من مركز شرطة باب المعظم".

واضاف المصدر أنه "تم متابعة الكاميرات وتطويق منطقة الحادثة والقبض عليه"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.