طائرة تركية.. تفاصيل جديدة عن سقوط جسم غريب في كركوك (صور)

السومرية نيوز – أمن



تكشفت، اليوم الخميس 29 أب/ أغسطس، تفاصيل جديدة عن الجسم الغريب الذي سقط في محافظة .

وبحسب معلومات أمنية حصلت عليها السومرية نيوز، فان الجسم الغريب هو طائرة مسيرة نوع (أنكا) تعود الى تركيا، والدفاع الجوية العراقية اسقطتها من اتجاه الشمال لمدينة لعدم وجود أمر بطيرانها في سماء البلاد.

كما قال العميد الركن عبد السلام حمودي رمضان نائب قائد الدفاع الجوي للمنطقة الشمالية، إن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في هي طائرة تركية، وأضاف حمودي للصحفيين في موقع الحدث، أن الطائرة المسيرة اخترقت الأجواء العراقية من جهة وتم إسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية العراقية وبأوامر من قائد الدفاع الجوي للمنطقة الشمالية.



وفي وقت سابق، قال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان جسم غريب - يعتقد انها طائرة بدون طيار - سقط قرب مجمع الأسواق الرئيسية المحاذي لشارع المطار باتجاه طريق بغداد، مشيرا الى ان النيران اشتعلت بالجسم الغريب في السماء لتحترق بشكل كامل بعد وصولها الى الأرض.



كما حصلت السومرية نيوز، على مشاهد من سقوط الجسم الغريب كما موجود ادناه: