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بسبب انهاء عقد عمله.. الإطاحة بمتهم طعن عاملا تركيا بمستشفى الحكيم في ميسان
أمن
2024-08-29 | 05:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
909 مشاهدة
السومرية نيوز – امن
أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، القبض على متهم أقدم على طعن مواطن تركي يعمل داخل مستشفى الحكيم الكائن في احدى مناطق مركز مدينة العمارة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "فور استعلامنا بوقوع الحادث تم توجه قائد شرطة
ميسان
إلى محل الحادث ومعه قوه امنية مشتركة للوقوف على حيثيات الحادث والاستماع إلى المتواجدين مع طرح بعض الاسئلة عليهم ومن ثم تم الانتقال إلى كأمرات المراقبة فضلا عن مراقبة سير تحركات المتهم حيث ظهرت صورته وهو يرتدي كمامة تحمل ذات المواصفات التي يرتديها العاملين الأتراك ومن خلال ذلك تم التعرف عليه وتحديد مكانه".
وأشارت الى ان "قوة من قسم مكافحة اجرام
ميسان
قامت بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية في
ميسان
من تطويق مكان تواجده والتمكن من اعتقاله"، موضحة ان "ذلك جاء بعد اخذ الموافقات القضائية التي أصدرت امر قبض بحقه وفق المادة 405 الشروع بالقتل".
وبينت القيادة ان "المتهم اعترف صراحة بقيامه بطعن المواطن تركي عندما كان ذاهباً للتسوق من احدى المحال التجارية منتظرا خلو الشارع من المارة وتنفيذ الجريمة معللا ذلك لوجود خلافات مع الشركة كونها أنهت عقده معها".
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