بسبب انهاء عقد عمله.. الإطاحة بمتهم طعن عاملا تركيا بمستشفى الحكيم في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "فور استعلامنا بوقوع الحادث تم توجه قائد شرطة إلى محل الحادث ومعه قوه امنية مشتركة للوقوف على حيثيات الحادث والاستماع إلى المتواجدين مع طرح بعض الاسئلة عليهم ومن ثم تم الانتقال إلى كأمرات المراقبة فضلا عن مراقبة سير تحركات المتهم حيث ظهرت صورته وهو يرتدي كمامة تحمل ذات المواصفات التي يرتديها العاملين الأتراك ومن خلال ذلك تم التعرف عليه وتحديد مكانه".وأشارت الى ان "قوة من قسم مكافحة اجرام قامت بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية في من تطويق مكان تواجده والتمكن من اعتقاله"، موضحة ان "ذلك جاء بعد اخذ الموافقات القضائية التي أصدرت امر قبض بحقه وفق المادة 405 الشروع بالقتل".وبينت القيادة ان "المتهم اعترف صراحة بقيامه بطعن المواطن تركي عندما كان ذاهباً للتسوق من احدى المحال التجارية منتظرا خلو الشارع من المارة وتنفيذ الجريمة معللا ذلك لوجود خلافات مع الشركة كونها أنهت عقده معها".