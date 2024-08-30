اشتباك بين الأمن ومطلوبين يودي بحياة منتسب في الديوانية

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "أحد منتسبي استخبارات استشهد أثر اشتباكات مسلحة مع مطلوبين في قضاء الشنافية ضمن محافظة الديوانية".وأكد ان "المفرزة تلقت ببوابل من الرصاص عند وصولهم للمتهمين"، مشيرا الى ان " الحصيلة الأولية تبين أصابة ثلاث افراد من المطلوبين والقبض على احدهم".