بغداد.. مشادة بين منتسبين في الدفاع والداخلية تودي بحياة والد أحدهما

وقال المصدر لـ السومرية نيوز إن "حاث اصطدام وقع بين مركبتين الاولى يقودها منتسب في وزارة الدفاع وبصحبته والده والثانية يقودها منتسب في الداخلية"، مبيناً أن "الاثنين كان في استراحتهما وذلك ضمن تقاطع جسر صليخ".وأضاف، أنه "بعدها حصلت مشادة كلامية بين الطرفين اسفرت عن وفاة والد منتسب الدفاع كونه كبير السن ويعاني من امراض السكر بسبب تلك المشادة"، لافتاً إلى أنه "تم ايداع الطرفين التوقيف كاجراء اصولي".