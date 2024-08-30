الداخلية ترد على أنباء اعتقال ضباط داخل أوكار "دعارة" في بغداد

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام ( قوة امنية بمداهمة أوكار لممارسة البغاء ( دعارة ) و مكاتب تابعة إلى ضباط في وزارة الداخلية تستخدم للسهر ضمن منطقة الجديدة ) نود ان نبين ان هذه الأنباء غير صحيحة ولا تحمل أي مصداقية".وأضافت "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الانباء الكاذبة نوضح ان قيادة شرطة محافظة الرصافة نفذت واجبا أمنيا ضمن هذه المنطقة والقت القبض على 29 متهما جميعهم من المدنيين بينهم منتسبين اثنين من وزارتي الدفاع والداخلية كانا في الاستراحة ، ولا يوجد اي ضباط بين الملقى القبض عليهم".وجددت الوزارة، التأكيد على "ضرورة معرفة المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات المغرضة".