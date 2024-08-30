وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان ورد لـ السومرية، أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار، تمكَّن من ضبط مسؤول شعبة استخبارات منطقة "زنكوره" التابعة إلى مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب الأنبار- قسم مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.وأضاف انَّ المُتَّهم تسلَّم مبلغ مليون دينار رشوةً من أحد المُشتكين، بعد إيهامه بوجود تقريرٍ أمنيٍّ بحقِّه، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفق مُذكَّرة ضبطٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطاتعلى قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم.