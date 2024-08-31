تقارير تركية: اعتقال ضابط تبنّى اسقاط المسيرة التركية في كركوك

وقالت "جريدة تركيا"، ان الاتصالات والاجتماعات التي أجريت على مستوى الاستخبارات والدفاع والشؤون الخارجية بين العراق وتركيا بعد حادثة سقوط الطائرة المسيرة التركية اكسونجور، تم اعتقال واستجواب العميد عبد السلام حمودي، الذي قال "لقد أسقطنا الطائرة بدون طيار"، والذي جاء تصريحه مخالفا لبيان قيادة العمليات المشتركة التي تحدثت عن "مراقبة سقوط الطائرة" والتحقيق لمعرفة أسباب سقوطها.وتشير التقارير التركية، الى ان اسقاط الطائرة تم بتأثيرات من فصائل في محاولة لتخريب العلاقة بين العراق وتركيا.وتسبب اسقاط الطائرة المسيرة التركية لأول مرة اول الامس، بفتح نقاش كبير حول اسراره، خصوصا وانه جاء بعد توقيع العراق وتركيا مذكرة تفاهم امنية مشتركة للتنسيق المشترك ضد حزب العمال الكردستاني.