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مقتل منتسب أمني على يد منتسبين 2 بعد مشاجرة شمالي بغداد
أمن
2024-08-31 | 05:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,212 مشاهدة
السومرية نيوز – أمن
أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم السبت، بأن منتسبا أمنيا قتل على يد منتسبين آخرين بعد مشاجرة بينهما شمالي
بغداد
.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة حدثت بين عدد من الاشخاص المنتسبين لم تعرف اسبابها ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد، تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، ما أسفر عن مقتل منتسب بالحشد الشعبي".
وأضاف المصد، أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث واعتقلت اثنين من الجناة والمنسوبين الى وزارة الدفاع".
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