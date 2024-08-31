مقتل منتسب أمني على يد منتسبين 2 بعد مشاجرة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة حدثت بين عدد من الاشخاص المنتسبين لم تعرف اسبابها ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد، تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس)، ما أسفر عن مقتل منتسب بالحشد الشعبي".وأضاف المصد، أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث واعتقلت اثنين من الجناة والمنسوبين الى وزارة الدفاع".