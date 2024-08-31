العثور على جثة عامل باكستاني في إحدى المزارع جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة عثرت على جثة شخص باكستاني الجنسية متوفى داخل أحد المزارع الشخصية ضمن ناحية اليوسفية".وأضاف المصدر، أن "المتوفى كان يعمل حارسا في المزرعة"، مشيرا الى ان "التحقيقات الأولية بينت عدم وجود آثار خارجية على الجثة، كما تم التحفظ على صاحب المزرعة".