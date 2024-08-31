السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم السبت، بقتل شاب على يد أحد أشقائه طعنا "بسكين" في منطقة "دور الشرطة" وسط مركز المحافظة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "مشاجرة لم تعرف اسبابها بين اشقاء تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ما اسفر عن مقتل احدهم على يد اخوته ضمن منطقة دور الشرطة في محافظة البصرة".



وأشار المصدر الى ان "قوة من الشرطة وصلت مكان الجريمة للتحقيق بملابسات الحادث، واعتقلت الاخوة الجناة".